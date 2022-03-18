LG Electronics временно закроет поставки в Россию

Южнокорейская компания LG Electronics заявила о приостановке всех поставок своих товаров в Россию. Она выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», — сообщила пресс-служба компании.

При этом производитель добавил, что будет продолжать следить за развитием ситуации. Головной офис компании находится в Сеуле. LG Electronics выпускает ботовую электронику с 1958 года.

Ранее американская компания Apple объявила о прекращении работы в России. Позже журналисты написали, что бренд решил не продавать в российских магазинах новый iPhone SE, а также другие гаджеты из весенней презентации.

Эти компании стали не первыми, отказавшимися продолжать свою деятельность в России. После введения США и Евросоюзом санкций работу на территории РФ на время приостановили такие компании, как ИКЕА, McDonald`s, Sony Pictures и ряд других. При этом турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken решила открыть свои рестораны в России. Первые заведения могут появиться уже в мае.