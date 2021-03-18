Орловский чиновник объяснил свои слова о работе за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников опроверг информацию о том, что он удивлялся отказам работать за 15 тысяч рублей. Однако согласился с тем, что в регионе есть много низкооплачиваемых вакансий, не пользующихся спросом.

Александр Сотников добавил, что не высказывал личностных суждений, а лишь озвучил статистические замеры, сообщило РИА «Новости».

«Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — заявил Сотников.

Чиновник отметил, что ситуация на рынке труда в регионе такова, что при наличии четырех тысяч официально зарегистрированных безработных число вакансий превышает шесть тысяч. При этом минимальная зарплата в регионе составляет 12,7 тысячи рублей.

Сотников сообщил, что среди вакансий встречаются и высокооплачиваемые — в основном хорошие зарплаты предлагают инженерам крупных предприятий, руководителям и медицинским работникам. Уровень предлагаемых зарплат доходит до 70-80 тысяч рублей, однако таких вакансий единицы.

Ранее СМИ сообщили, что Сотников на одном из совещаний в регионе якобы удивился отказу людей получать зарплату 15 тысяч рублей. Данная информация вызвала широкий медийный резонанс.