Чиновника удивил отказ россиян работать за 15 тысяч рублей

Жители Орловской области не хотят устраиваться на работу с зарплатой 15 тысяч рублей. Руководитель управления труда и занятости региона Александр Сотников удивился отказам населения.

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — заявил Сотников во время заседания комитета областного Совета народных депутатов. Цитату привел портал «Орловские новости».

Чиновник пожаловался, что многие жители уезжают работать в Москву. В столице вахтовикам предлагают за труд 40 тысяч рублей. При этом Сотников отметил, что в регионе люди получают «белую» зарплату, а в столице зачастую речь идет о «черной».

«Мы надеемся, что люди вернутся в регион», — сказал чиновник.

Позже Сотников в интервью РЕН ТВ объяснил свои слова тем, что среди предлагаемых вакансий есть и такие, где уровень зарплаты больше минимального.

«Как и любой нормальный человек, понимаю, что оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты. Есть еще и фактор <…> удаленности рабочего места от места жительства гражданина, есть фактор личных предпочтений человека, и это его право, соглашаться либо не соглашаться на такую работу», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что как государственный служащий не может оценивать величину заработной платы по критериям «нормальная» и «ненормальная».