Аналитик оценил возможность уйти с работы, имея на руках «сумму мечты»

Сумма мечты на руках может дать человеку определенную свободу — можно не опасаться безработицы или заняться хобби, на которое раньше не было времени. Однако работать все равно придется, просто не так как раньше, считает аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

По ее словам, имея на руках сумму мечты, работа по ее удержанию, наращиванию, рациональному использованию не будет отнимать у человека столько же времени, сколько и текущая работа, но это не значит, что будет проще.

«Вы когда-нибудь интересовались судьбами людей, которые срывали джек-пот в лотерее? Как правило, независимо от размера выигрыша — это были и десятки, и сотни миллионов долларов — деньги не пошли им впрок», — заметила Афанасьева в беседе с агентством «Прайм».

Даже при некоторой свободе, которую получает человек, имея сумму мечты на руках, работать все равно придется. Во-первых, необходимо заняться финансовым планированием, во-вторых, текущим контролем за состоянием финансов. И это не все: попутно надо будет изучить законодательство, положение дел на фондовом рынке, ситуацию в экономике.

Грамотно инвестировать деньги тоже надо уметь. Например, решение о том, положите ли вы свои сбережения на банковский вклад, разместите в облигации или другие активы, зависит от ряда разных факторов. Все это огромная интеллектуальная работа, отметила специалист.

«Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!», — посоветовала Афанасьева.

Жители Орловской области не хотят устраиваться на работу с зарплатой 15 тысяч рублей. Руководитель управления труда и занятости региона Александр Сотников удивился отказам населения. Он пожаловался, что многие жители уезжают работать в Москву. В столице вахтовикам предлагают за труд 40 тысяч рублей. При этом Сотников отметил, что в регионе люди получают «белую» зарплату, а в столице зачастую речь идет о «черной».