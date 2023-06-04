Мир 04 июня 2023, 20:33 Альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры в Вене после неформальной встречи «ВКонтакте»

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) начала официальную встречу глав всех делегаций в Вене после неформальных переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в делегациях.

В неофициальном формате участники ОПЕК+ несколько часов обсуждали возможность дополнительного сокращения добычи нефти. Далее формат переговоров поменялся, м началась официальная часть встречи.

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ОПЕК+ уже сократил добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, такая квота установлена до конца 2023 года. Ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, намерены с мая добровольно снижать добычу сверх установленной нормы на 1,16 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года.

Россия на этот период добровольно сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Снижение должно поддержать стабильность на нефтяном рынке, считают в организации. Аналитики предрекли рост цен на нефть на фоне значительного сокращения добычи ресурса.