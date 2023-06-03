Мир 03 июня 2023, 23:55 Новак прибыл в Вену на заседание ОПЕК+ Зампред правительства России Александр Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+ РИА «Новости»

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Зампред правительства России Александр Новак прибыл в Вену на министерскую встречу ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС.

Собрание министров организации назначено на 4 июня в Вене. Встреча впервые с октября 2022 года состоится очно. На последнем заседании представители государств решили сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября.

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Однако 2 апреля этого года некоторые страны, входящие в объединение, заявили о добровольном снижении добычи нефти с мая до конца текущего года. Совокупный объем сокращения вместе с долей РФ насчитывается в размере 1,66 миллиона баррелей в сутки.

По данным агентства, страны — участники ОПЕК+ учитывают разные варианты мер по параметрам добычи черного золота. Один из них — снижение производства. Кроме того, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что дополнительно сократить добычу могут на один миллион баррелей в сутки.

Ранее Новак заявил о ведении с Ираном около 80% взаиморасчетов в национальных валютах: риалах и рублях. Помимо этого страны задумываются и о расчетах в юанях.