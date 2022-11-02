Олег Тиньков заявил, что бренд «Тинькофф» оформлен на банк | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 14:32 Олег Тиньков заявил, что бренд «Тинькофф» оформлен на банк Бизнесмен Олег Тиньков: бренд «Тинькофф» в категории «финансы» принадлежит банку РИА "Новости"

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Основатель и бывший владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что бренд принадлежит кредитной организации. В эфире YouTube-канала «Русские норм!»(Минюст включил ведущую шоу Елизавету Осетинскую в реестр СМИ-иноагентов) бизнесмен рассказал, как продавал долю в банке.

Ведущая отметила, что предприниматель приехал на велосипеде в форме с символикой «Тинькофф». Она поинтересовалась, вправе ли он использовать ее. Тиньков ответил, что вопрос следует переадресовать и спросить, имеет ли право пользоваться брендом нынешнее руководство банка.

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«Ничего не было. Там бренд оформлен вроде бы как на банк. Там по категориям: в категории „финансы“ он принадлежит банку», — заявил бизнесмен.

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Накануне он заявил о начале процесса отзыва прав на бренд. Предприниматель рассказал, что у кредитной организации теперь новые хозяева, поэтому ее следует переименовать. Ранее он публично отказался от российского гражданства. В своих социальных сетях он опубликовал снимок соответствующего документа. Тиньков покинул Россию и заявил, что не намерен возвращаться.