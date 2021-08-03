На месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) появится пятизвездочный санаторно-курортный комплекс. Построить его планирует ВЭБ.РФ за 60 миллиардов рублей.

Проект может быть реализован с помощью бывшего владельца предприятия Олега Дерипаски, которому до 2010 года принадлежало 49% акций. ВЭБ.РФ выкупил БЦБК в 2021 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на на презентацию проекта, подготовленную его инициатором — дочерней ВЭБу компанией «Байкал.Центр».

Курортную недвижимость построят на 479 тысячи квадратных метров. В строительство на Байкале придется инвестировать не менее 60 миллиардов рублей. На территории построят пятизвездочный санаторно-курортный комплекс, комплекс гостиниц различных ценовых сегментов, лечебно-реабилитационного комплекс, конгресс-центр, дайвинг-центр, морской порт, хелипорт, логистический комплекс.

Пока не определено, кто будет инвестором, откуда будет финансироваться проект. Сумма требуемых инвестиций также не окончательная, со временем на строительство может потребоваться больше денег.