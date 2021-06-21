Перечислены места для спокойного отдыха в России

Далеко не все любят проводить отпуск среди толпы других отдыхающих. Но в России довольно много мест, где можно спокойно провести нерабочие дни. Самым дешевым вариантом является поселок Николаевка в Крыму.

Туристы, которые ищут уединенное место для отдыха, чаще всего предпочитают останавливаться в пригородных поселках. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Обычно путешественники бронируют жилье на период от одних суток до 10 ночей. В среднем на проживание тратится от 2,3 до 4,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отпуск обойдется в Николаевке, где за сутки придется отдать 2,2 тысячи рублей. Самой дорогой поездка будет на Байкал в Листвянку. Там ночь будет стоить уже 4,5 тысячи рублей.

Также отдохнуть без большого количества других путешественников можно в крымском Мисхоре и Морском. За сутки нужно будет выложить по 3,7 и 2,7 тысячи рублей соответственно. Отпуск в краснодарском поселке Голубицкая обойдется в 2,8 тысячи рублей, в Кабардинке — 2,8 тысячи, а в Джемете — 3,3 тысячи.

Еще в список уединенных мест попало Яровое на Алтае, Ильинский в Карелии и Сосново под Петербургом. Там жилье будет стоить за ночь от 2,7 до 3,7 тысячи рублей.