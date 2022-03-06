Российские карты Mastercard и Visa будут работать без ограничений до 9 марта

Карты российских банков, привязанные к международным платежным системам Mastercard и Visa, будут работать без ограничений до 9 марта. Об этом ТАСС сообщили в Альфа-Банке.

Также банк добавил, что продолжит выпускать карты зарубежных платежных систем, так как у них в запасе лежит несколько миллионов единиц «пластика».

«Пока карточки будут работать в России, но мы надеемся, что международные платежные системы вернутся в страну. Тогда карты автоматически заработают по всему миру», — цитирует Альфа-Банк ИА Nation News.

Ранее Национальная система платежных карт сообщила, что после завершения срока действия карт Mastercard и Visa банки самостоятельно перевыпустят карты с национальной платежной системой «Мир».

Также россиянам объяснили, что для снятия наличных и оплаты за рубежом можно использовать карту «Мир» UnionPay.