Россиянам рассказали, как можно оплатить покупки за рубежом после ухода Mastercard и Visa из России

После решения международных банковских систем Mastercard и Visa уйти с рынка РФ россияне смогут оплачивать покупки и снимать наличные за рубежом с помощью карты «Мир» — UnionPay. Об этом ТАСС сообщила Национальная система платежных карт (НСПК).

«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay», — заявили в НСПК.

Прием карты «Мир» уже реализован в некоторых странах: Турции, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Армении, Киргизии и других.

При этом держатели карт Visa и Mastercard смогут использовать их в России до конца срока действия. Функции снятия наличных, оплаты покупок и перевода средств с карты на карту остались доступны.

Международная платежная система UnionPay основана в 2002 году, ее принимают 180 стран и регионов, в том числе Италия, Испания, Германия, Швейцария, Мексика, Греция, Таиланд, Израиль, Кипр, Польша, Австрия, Сербия, Венгрия и другие.

Ранее Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России.