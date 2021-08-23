Новые выплаты военным и пенсионерам не повысят налоги

Деньги на единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из дополнительных доходов бюджета. Это не приведет к увеличению налогов, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что выделение бюджетных средств тщательно просчитывалось властью. Об этом сообщил ТАСС.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — сказал он.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в беседе с РИА «Новости» отметил, что деньги на единоразовую помощь пенсионерам и военным будут выделены из допдоходов бюджета. Он заявил, что экономика практически восстановилась, поэтому у правительства появилась возможность поддержать самые незащищенные категории населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей.