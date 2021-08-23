Стало известно, когда примут закон о «путинских» выплатах пенсионерам и военным

Закон о единоразовых выплатах пенсионерам и военным примет парламент в самом начале осенней сессии. Он также подчеркнул, что Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит этот документ.

На выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено около 500 миллиардов рублей. Об этом заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим по 15 тысяч рублей.

После индексации с 1 января, которая затронула 32 миллиона неработающих людей в возрасте, пенсии в России выросли в среднем на 1039 рублей. По данным Минтруда, теперь средняя сумма выплат составляет 17 541 рубль.

В Госдуме предложили принять новый закон о социальных выплатах. Речь идет о компенсации за то, что индексация выплат, пенсий в том числе, оказалась ниже уровня инфляции.