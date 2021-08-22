Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей.

«Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией. Ее недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще по 10 тысяч рублей», — сказал глава государства на встрече с членами «Единой России».

Помимо этого, Путин предложил, чтобы российские военнослужащие по итогам этого года получили единовременную выплату в среднем 15 тысяч рублей.

После индексации с 1 января, которая затронула 32 миллиона неработающих людей в возрасте, пенсии в России выросли в среднем на 1039 рублей. По данным Минтруда, теперь средняя сумма выплат составляет 17 541 рубль.

Выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируют. В июне президента попросили вмешаться в эту ситуацию. Обращение направил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

В конце прошлого года Путин сам обращал внимание на эту проблему. Он отметил, что проведение индексации пенсий крайне важно, особенно при падении доходов. Но для повышения выплат работающим пенсионерам нужна бюджетная обеспеченность.