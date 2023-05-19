Мир 19 мая 2023, 00:46 Британия запретила импорт российских алмазов, алюминия и меди Unsplash

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Британские власти ввели запрет на импорт российских алмазов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Риши Сунака.

Кроме алмазов, под ограничения попали медь, никель и алюминий российского происхождения.

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«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали», — сказано в документе.

Также Британия включит в санкционный список 86 человек и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России, в также морскими перевозками, металлами и энергетикой.

Ранее об антироссийских санкциях высказался глава авиакомпании Utair Андрей Мартиросов. Он заявил, что допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если проблемы с запчастями не разрешатся.