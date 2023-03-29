Мир 29 марта 2023, 08:44 Три эксперта МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после ротации «Росэнергоатом»: 3 эксперта МАГАТЭ из Словакии, Японии, Франции останутся на ЗАЭС Автор: Ralf1969 / Викимедиа

Читать 360tv в

После ротации три эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Франции, Словакии и Японии останутся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) примерно на два месяца. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в комментарии ТАСС.

«В этот раз инспекторы приедут примерно на два месяца. Их трое: представители от Словакии, Японии и Франции», — рассказал он.

Реклама

Карчаа добавил, что делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоит из 11 человек. Семеро из них — представители Департамента безопасности и поддержки ООН, еще один — гендиректор Рафаэль Гросси.

Встречать представителей агентства с российской стороны будут директор Запорожской атомной станции и первый заместитель гендиректора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Юрий Черничук, а также глава АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олег Романенко.

Гросси должен во второй раз посетить ЗАЭС уже 29 марта. В его планах — проверить уровень безопасности на станции, а также указать на важность ее защиты.