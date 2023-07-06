Деньги 06 июля 2023, 07:37 Невыясненные доходы на миллиарды рублей нашли в бюджете России Счетная палата России обнаружила в бюджете 17 млрд рублей невыясненных доходов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В 2022 году в бюджет России поступили невыясненные доходы на сумму около 17,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Ведомство подготовило доклад об исполнении бюджета по линии Минфина. По информации Счетной палаты России, в казну за год поступили 17,3 миллиарда невыясненных доходов и 245 их видов, неучтенных в прогнозе. В эту сумму не вошли деньги, полученные за рубежом, от НДФЛ на сумму выше пяти миллионов рублей, акциза на жидкую сталь и возврата остатков от внебюджетных фондов.

Реклама

Объем доходов по Минфину в целом оценили в 99,3 миллиарда рублей, или 23,4% от плана из-за отсутствия дивидендов от банков и уменьшения платежей от управления Фондом национального благосостояния. Министерство установило вид и принадлежность 879,1 миллиона рублей доходов, в том числе 21,2 миллиона невыясненных платежей.

В первом квартале 2023 года доходы бюджета составили почти 5,7 триллиона рублей, расходы — 8,08 триллиона. Министр финансов Антон Силуанов предложил сократить расходы казны по незащищенным статьям на 10%.