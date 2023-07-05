Деньги 05 июля 2023, 08:01 Дефицит бюджета России оценили в 2,4 трлн рублей Счетная палата РФ: дефицит бюджета в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Доходы федерального бюджета сократились, и дефицит в первом квартале составил 2,402 триллиона рублей. Счетная палата России выпустила оперативный доклад по итогам января-марта 2023 года.

Общий объем доходов достиг 5 678,2 триллиона рублей и сократился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 20,7%. На поступления от нефтегазовой отрасли пришлось 18,2% — они сократились в 1,8 раза. Расходы составили 8,08 триллиона рублей, увеличившись на 37,9% за год. Дефицит казны достиг 2,402 триллиона рублей.

Реклама

«В марте динамика промышленного производства впервые за последний год перешла в область положительных значений (1,2%), в целом за квартал — сокращение на 0,9%», — сообщили в Счетной палате.

ВВП сократился на 1,9%, потребительские цены выросли на 1,7%, инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,9% в конце 2022 года до 3,5% в конце марта. Российская валюта ослабла по отношению к доллару, средний курс за три месяца составил 72,7 рубля.

Минфин насчитал за январь–май 2023 года дефицит в объеме 3,41 триллиона рублей. Доходы, по его оценкам, превысили 9,8 триллиона рублей.