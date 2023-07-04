Деньги 04 июля 2023, 09:56 Силуанов предложил резко сократить расходы бюджета — «Ведомости» «Ведомости»: министр Силуанов предложил сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года РИА «Новости»

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Все незащищенные статьи расходов стоит сократить на 10% в бюджете следующего года. Высвободившиеся средства необходимо перераспределить. Такую меру предложил глава Минфина Антон Силуанов на прошлой неделе во время заседания правкомиссии по бюджетным проектировкам, сообщила газета «Ведомости».

Знакомые с ходом дискуссии источники газеты заявили, что участники совещания в основном плохо отерагировали на такую инициативу, но спорить не стали. Оппоненты Силуанова хотели бы самостоятельно определять, какие расходы в приоритете, а от каких можно отказаться.

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Глава Минфина объяснил, что сокращение нужно провести в связи с растущим разрывом между расходами и доходами бюджета. Также можно было бы рассмотреть возможность наращивания взаимствований, но тут против уже выступил Банк России. Представитель ведомства заявил, что коммерческие компании в таком случае окажутся ограничены в доступе к кредитам, из-за чего возникнет перекос в пользу государственного сектора.

Защищенными статьями бюджета называют статьи, отвечающие за исполнение соцобязательств. Речь идет о выплатах, тратах на безопасность, военные нужды и так далее.