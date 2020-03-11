    11 марта 2020, 09:41

    Нефть подорожала более чем на 3% после обвала. Цена на Вrеnt достигла $38,5

    Александра Ломейко

    Цены на нефть понемногу становятся выше. После падения в понедельник «черное золото» WTI подорожало более чем на 3%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
    Нефть подорожала более чем на 3% после обвала. Цена на Вrеnt достигла $38,5

    Утром 11 марта апрельские фьючерсы на нефть торговались на уровне 36,3 доллара за баррель, а потом цена оказалась на уровне 35,27 доллара (+2,65%). Североморская нефтяная смесь марки Brent стоила на 1,61% больше, достигнув значения в 38,55 доллара.

    Обвал цен на нефть произошел 9 марта. На фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ она подешевела более чем на 30%.

    У нефти Brent стоимость достигла минимума с января 2016 года. Показатели по WTI были сопоставимы с цифрами февраля 2016-го.

    Цены начали восстанавливаться со вторника. На торгах котировки выросли более чем на 10%. Американский специалист заявил, что падение стоимости нефти — экономическая война, в которой у России есть все шансы победить.

    Аналитики тем не менее сочли необходимым предупредить россиян о возможном финансовом кризисе. К нему приведет как раз резкое падение цен на нефть и снижение курса рубля.