Нефть подорожала более чем на 3% после обвала. Цена на Вrеnt достигла $38,5

Утром 11 марта апрельские фьючерсы на нефть торговались на уровне 36,3 доллара за баррель, а потом цена оказалась на уровне 35,27 доллара (+2,65%). Североморская нефтяная смесь марки Brent стоила на 1,61% больше, достигнув значения в 38,55 доллара.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта. На фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ она подешевела более чем на 30%.

У нефти Brent стоимость достигла минимума с января 2016 года. Показатели по WTI были сопоставимы с цифрами февраля 2016-го.

Цены начали восстанавливаться со вторника. На торгах котировки выросли более чем на 10%. Американский специалист заявил, что падение стоимости нефти — экономическая война, в которой у России есть все шансы победить.

Аналитики тем не менее сочли необходимым предупредить россиян о возможном финансовом кризисе. К нему приведет как раз резкое падение цен на нефть и снижение курса рубля.