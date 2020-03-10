Американский профессор Николас Гвоздев рассказал, что падение цен на нефть является экономической войной. По его словам, у России есть все шансы на победу.

В беседе с изданием National Interest сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии отметил, что Кремль вступил в азартную игру. Он сделал ставку на то, что к концу года сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией.

По словам Гвоздева, Россия готова взять на себя риски в противостоянии США, чтобы получить преимущество над Вашингтоном, подобно ситуации в Сирии.

«Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным», — рассказал он.

По мнению ученого, соглашения с ОПЕК+ сорвались, потому что это перестало быть выгодно российским нефтяным компаниям. Саудовская Аравия пригрозила повысить добычу. По соображениям Эр-Рияда это могло оказать давление на Москву.

Однако, как отмечает автор, российский бюджет может выдержать и более низкие нефтяные цены, чем бюджет Саудовской Аравии. При увеличении добычи саудовская нефть будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами, в то время как Россия может просто увеличить трубопроводный экспорт.

«И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен», — отмечает Гвоздев.

Гвоздев считает, что в подобной ситуации возможно ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.

«Благодаря талантливой команде из российского Министерства финансов в стране создан хороший денежный резерв на черный день, который поможет в достижении этих целей. Путин извлек уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся», — подытожил он.

Ранее российские чиновники объяснили, почему развалилась сделка с ОПЕК.