Россиян предупредили о приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса, который АКРА рассчитывает для России, 10 марта превысил отметку в 2,5 пункта. Это «граница перехода системы в состояние кризиса», отметили в АКРА. С 2006 года резкие колебания индекса происходили в 2008, 2009 и 2014 годах. В начале 2016 года индекс непродолжительное время превышал критическую отметку, но кризиса за этим не последовало, добавили в организации.

Основной предпосылкой финансового кризиса агентство считает снижение экономической активности в мире из-за эпидемии коронавируса. Это привело к падению нефтяных котировок. Кроме того цена на нефть рухнула на новости о прекращении с 1 апреля действия сделки ОПЕК+. Это привело к снижению курса рубля и стоимости акций российских компаний.

В результате аналитики прогнозируют повышение цен на авиаперевозки, автомобили и другие товары.