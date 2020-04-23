Нефть Brent и WTI начала дорожать

Цены на нефть марок Brent и WTI утром 23 апреля начали расти, отыгрывая падение в начале недели. Это происходит на фоне новостей о готовности компаний сократить добычу.

По данным на 08:42, цена июньских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE торгуется на уровне 22,41 доллара за баррель, показывая рост в 13,7%. Причем утром стоимость поднималась и выше 23 долларов.

Контракты на поставку нефти WTI в июне подорожали на 24%, до 15,33 доллара за баррель.

Агентство Reuters сообщило, что регулятор в штате Оклахома — один из ведущих регионов по добыче WTI — разрешил закрывать скважины без потери арендованного участка. Издание пишет, что это, как и соглашение ОПЕК+, которое должно вступить в силу через неделю, должно помочь сократить добычу нефти, а значит стабилизировать рынок.

С 1 мая участники соглашения ОПЕК+ должны сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей. Во втором полугодии сокращение составит 7,7 миллиона, а с 2021 года — 5,8 миллиона баррелей. Аналитики считают, что на фоне падения спроса из-за коронавируса участники ОПЕК+ могут передоговориться и еще сильнее сократить добычу.

В понедельник майские фьючерсы на нефть WTI побили собственный антирекорд, опустившись до отрицательных значений. С 21 апреля падают цены и на нефть марки Brent.