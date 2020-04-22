    22 апреля 2020, 06:49

    Нефть Brent рекордно подешевела. Таких цен не было с 2001 года

    Александра Ломейко

    Цены на нефть продолжают снижаться. Июньские фьючерсы марки Brent опустились до рекордно низких значений. Баррель сырья утром 22 апреля стоил меньше 17 долларов.

    Столько нефть Brent не стоила с 19 ноября 2001 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

    Нефть Brent с поставкой в июне подешевела, по информации на 06:42 по московскому времени, на 12,62%. Цена на нее опустилась до отметки в 16,89 доллара за баррель.

    Накануне стоимость сырья марки Brent обновила минимум 2002 года. Баррель июньской нефти стоил 17,92 доллара, подешевев почти на 30%. WTI торговалась по 6,5 доллара за баррель, показав падение на 68,2%.

    Цены на нефть 21 апреля достигали и минусовых показателей. Например, WTI с поставкой в мае торговалась по минус 37,63 доллара. По мнению экспертов, обвал стоимости произошел из-за слабого спроса на сырье.

    В российском Минэнерго призвали не драматизировать ситуацию с падением цен на нефть WTI. Обрушение произошло на бумажном рынке, где «физической» нефтью не торгуют.

    На стоимость сырья повлияли ограничительные меры, которые приняты на фоне пандемии коронавируса.