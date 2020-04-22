Нефть Brent рекордно подешевела. Таких цен не было с 2001 года

Цены на нефть продолжают снижаться. Июньские фьючерсы марки Brent опустились до рекордно низких значений. Баррель сырья утром 22 апреля стоил меньше 17 долларов.

Столько нефть Brent не стоила с 19 ноября 2001 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Нефть Brent с поставкой в июне подешевела, по информации на 06:42 по московскому времени, на 12,62%. Цена на нее опустилась до отметки в 16,89 доллара за баррель.

Накануне стоимость сырья марки Brent обновила минимум 2002 года. Баррель июньской нефти стоил 17,92 доллара, подешевев почти на 30%. WTI торговалась по 6,5 доллара за баррель, показав падение на 68,2%.

Цены на нефть 21 апреля достигали и минусовых показателей. Например, WTI с поставкой в мае торговалась по минус 37,63 доллара. По мнению экспертов, обвал стоимости произошел из-за слабого спроса на сырье.

В российском Минэнерго призвали не драматизировать ситуацию с падением цен на нефть WTI. Обрушение произошло на бумажном рынке, где «физической» нефтью не торгуют.

На стоимость сырья повлияли ограничительные меры, которые приняты на фоне пандемии коронавируса.