Эксперт уверен, что спрос на нефть восстановится после карантина

По его словам, «нужно понимать, что рынок фьючерсов на нефть кратно превосходит по объему рынок физической нефти».

«Люди по-прежнему будут покупать машины, особенно в странах Азии, где стремительно растет средний класс, использовать нефтепродукты, такие как пластик, и так далее», — уверен Манкевич.

Эксперт уверен, что «в ближайший месяц-два мы можем увидеть баррель по 10-15 долларов, но уже в 2021 году цена барреля вернется к росту до 40-50 долларов».