Эксперт уверен, что спрос на нефть восстановится после карантина
Падение цен на нефть до 10 долларов за баррель является уникальным в истории. Но спрос на нее постепенно начнет восстанавливаться. Так считает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, «нужно понимать, что рынок фьючерсов на нефть кратно превосходит по объему рынок физической нефти».
«Люди по-прежнему будут покупать машины, особенно в странах Азии, где стремительно растет средний класс, использовать нефтепродукты, такие как пластик, и так далее», — уверен Манкевич.
Эксперт уверен, что «в ближайший месяц-два мы можем увидеть баррель по 10-15 долларов, но уже в 2021 году цена барреля вернется к росту до 40-50 долларов».