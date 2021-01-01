НДФЛ для состоятельных россиян вырос до 15%

С 1 января ставка налога на доходы физических лиц выросла с 13% до 15% для тех, чей заработок превышает пять миллионов рублей в год. Плоская шкала налогообложения, при которой любой доход облагался по единой ставке, действовала в России с 2001 года.

В июне 2020 года президент Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей за год. Полученные средства планировалось направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

Повышенный налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества (кроме ценных бумаг) и выплаты по страховым договорам.

По оценке главы Минфина Антона Силуанова, 15-процентный НДФЛ коснется максимум 1% работающих россиян. С 2021 по 2023 год они должны дополнительно дать в бюджет 190 миллиардов рублей.

В конце декабря Силуанов заявил, что при ухудшении ситуации с доходами власти не планируют повышать налоги. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния.