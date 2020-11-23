Путин подписал закон о повышении налога для богатых россиян

Это решение приняли для того, чтобы пополнить российский бюджет дополнительными средствами, которые направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Ожидается, что в 2021 году бюджет получит 60 миллиардов рублей новых налогов, в 2022 году — 64 миллиарда рублей, а в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей.

Закон разработали по поручению Путина.

«Эти средства предлагаю „окрасить“, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — заявил накануне российский лидер.

Он призвал исключить любую бюрократию в отношении этих денег и сделать их распределение максимально прозрачным. Мера начнет действовать с 1 января 2021 года.