Глава Минфина заявил об отсутствии планов повышать налоги

«Минфин в 2021 году планирует продолжить траты из Фонда национального благосостояния. В 2022 году, исходя из прогнозов цен на нефть, перейдет к пополнению фонда», — сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов ТАСС.

В 2020 году остаток бюджета составит около одного триллиона рублей. Половина из них пойдут в резервный фонд правительства. Общие расходы бюджета по итогам этого года могут составить около 24 триллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на три года, который, по ожиданиям экономистов, будет дефицитным. Уровень инфляции в следующем году ожидается не выше 3,7% и не выше 4% в последующие два года.

Дефицит бюджета в следующем году может составить 2,75 триллиона рублей, в 2022 году — 1,25 триллиона рублей, в 2023 году — 1,41 триллиона рублей.