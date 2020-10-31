На оснащение лабораторий для диагностики коронавируса в России выделят более 1 млрд рублей

Данные средства распределят между 84 регионами. Каждый субъект России получит деньги пропорционально численности населения, отметило РИА ФАН.

«Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Лаборатории оснастят специальным оборудованием. Медики смогут проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват граждан новейшими методами диагностики.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Проект финансирования учреждений здравоохранения одобрил Кабинет министров на заседании 29 октября.

За минувшие сутки в России выявили 18 283 случая COVID-19 в 84 регионах. Это новый антирекорд — такого не было за все время пандемии. От последствий заражения коронавирусом скончались 355 человек — на 11 меньше, чем днем ранее.

Новая государственная лаборатория для исследований на COVID-19 заработала на базе Сергиево-Посадского кожно-венерологического диспансера 29 октября. В ней будут проводить ПЦР-исследования жителям, которым они необходимы.