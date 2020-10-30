Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России впервые перевалило за 18 тысяч

Российские медики за минувшие 24 часа выявили 18 283 случая COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперштаб. Это новый рекорд. Такого не было за все время пандемии. От последствий заражения коронавирусом умерли 355 человек — на 11 меньше, чем вчера.

С марта в России выявили 1 599 976 случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 27 656 человек.

Лидер по числу выявленных случаев заражения коронавирусом по-прежнему Москва (+5268 за сутки). На втором месте — Санкт-Петербург (+801). Сегодня в тройке оказалась Московская область (+524), где медики уже провели 3 100 074 лабораторных исследования на 2019-nCoV.

За сутки от COVID-19 вылечились 14 519 человек. За все время — 1 200 560.

Эпидемическая ситуация в России и мире ухудшилась в сентябре после летнего затишья. Во многих странах ввели новые ограничения для борьбы с разгулом инфекции. В РФ с 28 октября действует всеобщий масочный режим. Московские власти отправили часть работников компаний и старшеклассников на удаленку, ввели систему чекинов на входах в бары и запретили ресторанам, кафе и развлекательным заведениям работать по ночам.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что власти не планируют вводить в стране жесткие общенациональные ограничения. Он подчеркнул, что руководство страны хорошо понимает, как действовать в условиях пандемии.

Исследования на коронавирус в Подмосковье проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», лабораторий государственных медицинских организаций, а также негосударственных лабораторий.