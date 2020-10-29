Государственная лаборатория для исследований на COVID-19 появилась в Сергиевом Посаде

В Московской области открыли новую государственную лабораторию для исследований на COVID-19. Она заработала на базе Сергиево-Посадского кожно-венерологического диспансера. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

«Открытие лаборатории в Сергиевом Посаде позволит увеличить количество проводимых ПЦР-исследований жителям, которым оно необходимо. Всего за сутки в регионе проводится более 30 тысяч исследований», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Всего в регионе работает девять государственных лабораторий и шесть коммерческих для ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Сдать тест на COVID-19 в Подмосковье ряд граждан может бесплатно. К таким категориям относятся: вернувшиеся из другой страны с признаками ОРВИ; те, кто внесен в список Роспотребнадзора из-за контакта с больным COVID-19; пациенты с диагнозом — внебольничная пневмония; больные после завершения лечения от COVID-19.

Анализ делают только по назначению врача.