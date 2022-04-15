«Мы туда еще вернемся». Альфа-Банк ответил на удаление из App Store

Мобильное приложение Альфа-Банка пропало из App Store, однако последняя версия продолжит работать, сообщила кредитная организация в Telegram-канале.

Интернет-банк по-прежнему работает. Зайти в личный кабинет можно с компьютера и браузера в смартфоне. Проблемы возникли только у пользователей мобильного приложения на iOS. Если установлена текущая версия, оно продолжит работать, а вот загрузить приложение заново не получится. В банке отдельно отметили, что это временно.

«Мы туда еще вернемся! Надеемся, очень скоро», — говорится в заявлении.

США 6 апреля ввели против Альфа-Банка и других организаций блокирующие санкции. Тогда в организации заявляли, что эти ограничения не повлияют на его обычную работу, только временно приостановятся расчеты с американскими контрагентами. Затем 12 апреля Япония утвердила новый пакет антироссийских санкций, в который попал, в том числе, Альфа-Банк. Были заморожены его активы.