Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка

Японские власти утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также объявили санкции против 398 россиян. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Согласно информации на сайте ведомства, заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка утвердили с 12 мая. Для осуществления новых инвестиций из Японии в Россию потребуются особые разрешения.

Еще правительство Японии ввело дополнительные ограничительные меры против 398 человек и 28 организаций из России. Такое решение объяснили ситуацией вокруг Украины. В санкционный список попали, в частности, депутаты Госдумы.

Как отметили в японском министерстве, власти также утвердили запрет на новые инвестиции в России. Для осуществления инвестиций из Японии потребуются особые разрешения.

Ранее МИД Японии объявил восьмерых российских дипломатов персонами нон грата. Сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио решили выслать из страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что японской стороне стоит приготовиться к ответным мерам.