Деньги 20 августа 2023, 02:50 МРОТ в России предложили рассчитывать с учетом инфляции Депутат Госдумы Аксаков выступил за расчет МРОТа с учетом инфляции РИА «Новости»

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Минимальный размер оплаты труда в России нужно рассчитывать с учетом инфляции. Такое предложение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучил в беседе с Ura.ru.

По его мнению, благодаря такой методике этот показатель станет более справедливым.

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«Коэффициент инфляции необходимо вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, учитывающая коэффициент инфляции и это было бы объективно», — пояснил депутат.

При этом Аксаков отметил, что «это еще надо просчитать», ведь к МРОТ привязаны различные выплаты, которые фиксируют в бюджете.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее указал на рост реальных зарплат в России. Так, за первые четыре месяца 2023 года заработные платы поднялись на 4,2%.

Российские власти запланировали увеличить минимальную зарплату в номинальном выражении вдвое к 2030 году. Такие меры связали с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ.