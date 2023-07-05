Деньги 05 июля 2023, 01:01 Зарплаты россиян за четыре месяца выросли на 4,2% Мишустин: рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2% РИА «Новости»

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Реальные зарплаты в России за первые четыре месяца 2023 года увеличились на 4,2%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Его слова привело РИА «Новости».

«На сегодняшний день рост реальной зарплаты составил 4,2%», — сказал он.

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По словам премьера, «от года к году» в апреле реальный рост зарплаты составил 10,4%. За четыре месяца номинальная зарплата — 11,4%.

Минтруд подготовил поправки об увеличении МРОТ на 18,5%. Проект изменений в законодательстве составили по поручению президента России Владимира Путина. При этом доходы населения продолжают увеличиваться. Так, по итогам апреля зарплаты выросли на 10%.

Зампред правительства Татьяна Голикова ранее заявила, что повышение МРОТ с 2024 года позволит дополнительно пополнить бюджет на всех уровнях. Она отметила, что благодаря этому решению 4,8 миллиона россиян ощутят прибавку к зарплате.

По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в следующем году минимальный размер оплаты труда в России может составить до 20 тысяч рублей.