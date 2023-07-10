Деньги 10 июля 2023, 02:08 Минимальный размер оплаты труда вырастет в России вдвое «Известия»: минимальный размер оплаты труда в России повысят вдвое к 2030 году РИА «Новости»

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Российские власти планируют к 2030 году увеличить минимальную зарплату в номинальном выражении вдвое. Повышение связано с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ, сообщили «Известия».

«Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года», — говорится в документе

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Таким образом, к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении может вырасти в два раза по сравнению с 2023 годом.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о росте реальных зарплат в России. По его словам, за первые четыре месяца текущего года заработные платы увеличились на 4,2%. Он напомнил, что «от года к году» в апреле реальный рост зарплаты достиг 10,4%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень минимального размера оплаты труда должен вырасти на 18,5% с 1 января 2024 года.