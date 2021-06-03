Мошенники вернулись к старой схеме подбора номера и срока действия банковской карты

Мошенники вернулись к старой схеме обмана банковских клиентов. Они подбирают номера карт и сроки действия, проверяют результаты в обычном интернет-магазине. В случае успеха оперативно выводят с нее средства мелкими суммами.

Эксперты предполагают, что второе рождение давно забытая схема получила благодаря появлению виртуальных карт с малым сроком действия и увеличению количества интернет-покупок россиян во время пандемии. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в банковской сфере.

Со старо-новым видом мошенничества столкнулись клиенты нескольких крупных московских банков. В «Лаборатории Касперского» изданию пояснили, что злоумышленники, зная номер карты и фамилию владельца, могут подобрать CVV-код и срок действия карты в настоящем интернет-магазине.

Мошенники при оплате подбирают код от 000 до 999. Как только покупка прошла, они переходят на фальшивые интернет-сайты и выводят деньги небольшими суммами. Эти интернет-площадки «выдают» плательщику несуществующий товар». По словам эксперта, такие магазины и карты быстро блокируются банком.

Эксперт направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Александр Черныхов отметил, что такая схема была популярная около 10 лет назад. Она пропала после внедрения банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству.

В Центробанке заверили, что схема с подбором номера и срока действия карты используется нечасто, потому что занимает слишком много времени у мошенников. При этом в ведомстве объяснили, что за проведение банковской операции без согласия клиента ответственность несут банк-эквайер или владелец точки оплаты.