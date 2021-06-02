Названы регионы с высоким уровнем мошенничества

В ЯНАО оказался самый высокий уровень зарегистрированных фактов мошенничества. Рейтинг, составленный Генеральной прокуратурой РФ, охватывает период с января по апрель 2021-го года.

«Уровень зарегистрированных мошенничеств на 100 тысяч населения в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 128,9 фактов», — передало Urа.ru текст документа.

На втором месте рейтинга разместилась ️Москва, далее Краснодарский край, Карелия, Адыгея, Мурманская область, Хакасия, Алтай, Коми и на последнем месте — Пермский край. Там показатель составляет 102,1 факта.

Ранее стало известно, что в России более 150 фишинговых сайтов, ориентированных на путешественников, появилось минувшей весной. Мошеннические ресурсы служат каналом для кражи данных и хищения средств. Как выяснилось, злоумышленники начали активно открывать сайты-подделки по организации туров, переездов и перелетов, бронированию гостиниц. Раньше подобных фишинговых сайтов практически не было. Но снятие коронавирусных ограничений спровоцировало высокий интерес к сфере туризма.