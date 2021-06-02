Более 150 мошеннических сайтов для путешественников зафиксировали весной в России

Более 150 фишинговых сайтов, ориентированных на путешественников, появилось минувшей весной. Мошеннические ресурсы служат каналом для кражи данных и хищения средств, сообщила газета «Известия».

Злоумышленники начали открывать сайты-подделки по организации туров, переездов и перелетов, бронированию гостиниц.

В компании Infosecurity a Softlne Company отметили, что прежде подобных фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, практически не было. Эксперты связывают их появление с тем, что весной на фоне снятия коронавирусных ограничений россияне проявили особый интерес к туризму.

«Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров», — отметил глава компании Игорь Сергеенко.

Длинные майские праздники тоже сыграли свою роль, указал эксперт. В начале весны при этом начали появляться сайты-подделки по продаже дешевых билетов.

Прежде мошенники чаще выманивали платежные данные через ресурсы наподобие «Авито», но в последнее время подобные схемы обмана себя изжили.

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