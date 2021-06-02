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    02 июня 2021, 10:02

    Более 150 мошеннических сайтов для путешественников зафиксировали весной в России

    Александр Блинов

    Более 150 фишинговых сайтов, ориентированных на путешественников, появилось минувшей весной. Мошеннические ресурсы служат каналом для кражи данных и хищения средств, сообщила газета «Известия».

    Более 150 мошеннических сайтов для путешественников зафиксировали весной в России

    Злоумышленники начали открывать сайты-подделки по организации туров, переездов и перелетов, бронированию гостиниц.

    В компании Infosecurity a Softlne Company отметили, что прежде подобных фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, практически не было. Эксперты связывают их появление с тем, что весной на фоне снятия коронавирусных ограничений россияне проявили особый интерес к туризму.

    «Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров», — отметил глава компании Игорь Сергеенко.

    Длинные майские праздники тоже сыграли свою роль, указал эксперт. В начале весны при этом начали появляться сайты-подделки по продаже дешевых билетов.

    Прежде мошенники чаще выманивали платежные данные через ресурсы наподобие «Авито», но в последнее время подобные схемы обмана себя изжили.

    Ранее россиян научили разоблачать телефонных мошенников одной фразой.