Мошенники стали чаще звонить россиянам от лица банков

Во время самоизоляции мошенники стали намного чаще звонить потенциальным жертвам под видом сотрудников банков. Количество таких звонков выросло на 300% в период с марта по май.

«Совершенно точно за 2020 год в период пандемии, соответственно март–май месяц, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось на 300%. Безумное количество звонков», — привел ТАСС слова первого заместителя директора департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.

Он отметил, что за время распространения коронавируса было зафиксировано 160 тысяч несанкционированных операций. В среднем злоумышленники крали у людей по 10 тысяч рублей.

Директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях уточнил, что на одном человеке нелегальный форекс-дилер может заработать от 40 до 100 тысяч рублей. Иногда мошенникам отдают не только свои сбережения, но и кредитные деньги.

С начала года Центробанк выявил порядка 119 тысяч фишинговых сайтов. Заблокировать удалось только 300 ресурсов. При этом Сычев подчеркнул, что с помощью этих сайтов мошенники начали действовать менее эффективно.