Количество краж с банковских карт россиян увеличилось в шесть раз
За период карантина из-за пандемии коронавируса в шесть раз возросло число случаев краж денег с карт граждан России. Мошенники делают это с помощью фейковых интернет-магазинов. Об этом сообщил сайт «Известия».
Мошенники массово крадут деньги россиян через фишинговые сайты, имитирующие «онлайн-магазины». Жертвы самостоятельно вводят платежные данные, думая, что совершают покупку.
Операция оформляется как якобы обычный перевод с карты на карту. В среднем злоумышленники крадут с помощью одного перевода более 7000 рублей, написал «Царьград».