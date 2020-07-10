Количество краж с банковских карт россиян увеличилось в шесть раз

Мошенники массово крадут деньги россиян через фишинговые сайты, имитирующие «онлайн-магазины». Жертвы самостоятельно вводят платежные данные, думая, что совершают покупку.

Операция оформляется как якобы обычный перевод с карты на карту. В среднем злоумышленники крадут с помощью одного перевода более 7000 рублей, написал «Царьград».