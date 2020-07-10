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    10 июля 2020, 13:35

    Количество краж с банковских карт россиян увеличилось в шесть раз

    Анастасия Кременчугская

    За период карантина из-за пандемии коронавируса в шесть раз возросло число случаев краж денег с карт граждан России. Мошенники делают это с помощью фейковых интернет-магазинов. Об этом сообщил сайт «Известия».

    Мошенники массово крадут деньги россиян через фишинговые сайты, имитирующие «онлайн-магазины». Жертвы самостоятельно вводят платежные данные, думая, что совершают покупку.

    Операция оформляется как якобы обычный перевод с карты на карту. В среднем злоумышленники крадут с помощью одного перевода более 7000 рублей, написал «Царьград».