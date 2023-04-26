Деньги 26 апреля 2023, 10:40 Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики Премьер-министр Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается, МВФ улучшил прогноз РИА «Новости»

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Отечественная экономика, несмотря на вызовы, продолжила восстанавливаться. Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал на просветительском марафоне «Знание. Первые», что это отметили даже западные аналитики.

Председатель правительства выступил на марафоне в третий раз. Он рассказал участникам о вызовах, с которыми столкнулась Россия, и о том, как система государственного управления с ними справилась. По словам премьер-министра, экономика показала положительную динамику.

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«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — сказал премьер.

Михаил Мишустин напомнил, что Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти вдвое. Инфляция вопреки прежним прогнозам не подскочила до 20%. Она достигла по итогам прошлого года 12%, а по текущим оценкам опустилась ниже 3%.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» открылся 24 апреля в Москве. В качестве спикеров на нем выступили министр финансов Антон Силуанов, врио главы ДНР Денис Пушилин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие.