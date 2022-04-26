Немецкие эксперты спрогнозировали мировой голод

Немецкие эксперты в интервью изданию Compact спрогнозировали в 2023 году крупнейший продовольственный кризис. Они объяснили его нарушением логистики из-за ситуации на Украине.

Глава отдела в корпорации Bayer AG Маттиас Бернингер предположил, что нарушение цепочек поставок приведет сначала к дефициту удобрений, а после — к нехватке продовольствия. Фермеры просто не смогут собрать урожай в достаточном количестве. С ним согласен экономист Матин Каим. Он рассчитал, что мировой голод может коснуться до 100 миллионов человек. Того же мнения президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквид.

Автор статьи заметил, что политики несправедливо больше внимания уделяют ущербу Запада при отказе от нефти и газа, чем грядущему дефициту российских и белорусских удобрений. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема может иметь еще более радикальные последствия, чем газовое эмбарго.

Ранее европейские чиновники призвали своих граждан отказаться от обогрева жилья, употребления мяса и даже элементарных гигиенических процедур. При этом продажи российской нефти в апреле не сократились, а, наоборот, достигли рекордных объемов.