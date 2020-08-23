Минпромторг спрогнозировал рост ОПК на 5% по итогам года

Он пояснил, что предприятия оборонки наладили выпуск продукции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, чем предотвратили падение своего уровня.

«Если по гражданскому сектору промышленности мы планируем в этом году постараться выйти в ноль по сравнению с прошлым годом, то по сектору ОПК мы рассчитываем на небольшой рост — около 5%», — заявил министр.

По словам Мантурова, в этом году даже 5% роста по сравнению с другими секторами экономики — это достаточно существенные показатели.

Также он отметил, что оборонно-промышленный комплекс продолжает увеличивать долю производства гражданской продукции. На начало этого года она составила 24%. К 2030 году этот показатель должен достичь 50% от общего количества производимой продукции.

Ранее «Калашников» представил электрический вариант мотоцикла «Иж-49». Новинка может разгоняться до 90 километров в час. Пока выпущено только 49 экземпляров. Но, по словам руководства концерна, сейчас тема электротранспорта находится в приоритете. Но пока нет достаточной инфраструктуры, чтобы возник серьезный покупательский интерес.

Международный форум «Армия-2020» открылся в воскресенье, 23 августа, в подмосковном парке «Патриот». Для публики он откроется 27 числа. В этот день все желающие смогут посмотреть новинки оборонно-промышленного комплекса России.