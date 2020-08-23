Форум «Армия-2020» открылся в Подмосковье. Прямая трансляция

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020» стартовал в подмосковном парке «Патриот». «360» ведет прямую трансляцию торжественной церемонии открытия.

На МВТФ «Армия-2020» представят современные и перспективные образцы оружия, а также военную технику и передовые технологии.

«Запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности. Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов», — отмечал министр обороны России Сергей Шойгу.

Всего в форуме примут участие представители 92 стран. Будет продемонстрировано около 700 единиц военной техники и вооружения. Кроме того, в рамках мероприятия проведут более 180 научно-деловых мероприятий, затрагивающих актуальные вопросы безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала российского оборонно-промышленного комплекса.