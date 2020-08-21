«Калашников» представил электромотоцикл Иж-49

Концерн «Калашников» создал электроверсию мотоцикла Иж-49. По словам генерального директора Дмитрия Тарасова, это «не техника, а искусство».

Как сообщает РИА «Новости», у мотоцикла будет около 80 километров запаса хода. При этом он сможет развивать скорость до 90 км/ч. На данный момент это лимитированная серия — всего 49 экземпляров. Цена не уточняется, но известно, что она будет зависеть от комплектации.

Тарасов рассказал, что сейчас концерн изучает тему электротранспорта и экспериментирует.

«Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них — развитие инфраструктуры. Электробайк на базе ИЖа существует. Наши конструктора создали электроверсию легендарного ИЖ-49», — пояснил он.

Он подчеркнул, что каждый мотоциклов модели ИЖ-49 электро был тщательно собран вручную и скорее коллекционный экземпляр. Однако пообещал, что «Калашников» будет продолжать изучать возможности электротранспорта.

На днях концерт продемонстрировал новое оружие для самообороны. Он будет легче общевойскового автомата на килограмм.