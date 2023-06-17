Общество 17 июня 2023, 00:59 Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Главные тезисы Главные высказывания президента Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Его речь длилась один час 20 минут, став самой длинной за последние 10 лет истории ПМЭФ. В своей программной речи глава государства рассказал о ситуации в экономике и прогнозах на будущее, а также обозначил несколько конкретных мер, которые напрямую коснутся россиян. «360» собрал главное из сказанного президентом.

Про экономику

Рост ВВП

Стратегия, выбранная государством в сложный для страны период, сработала. С этого начал свое выступление Владимир Путин. В апреле этого года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении. По итогам года он прибавит около 2%.

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«Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», — отметил президент.

Безработица

Безработица на сегодняшний день в России составляет 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в истории страны, подчеркнул Путин.

Инфляция

Уровень инфляции в России сейчас ниже, чем во многих западных странах: и в еврозоне, и в других регионах. По словам президента, она близка к историческому минимуму — 2,9%.

Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит, обеспечили работой предприятия и компании и при этом не допустили раскачки цен. Владимир Путин президент РФ

Так российский лидер объяснил, что помогло стране достичь таких показателей ВВП, инфляции и безработицы в настолько непростой для экономики период.

Уровень бедности

Доходы наименее обеспеченных граждан за год выросли примерно на 30%, отметил глава государства. В 2022 году 1,7 миллиона человек этой категории россиян улучшили свое благосостояние, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки и составил 9,8%.

Путин согласился, что в практическом измерении это может быть не так значимо, однако есть положительная тенденция, которую государство намерено поддерживать и сохранять.

«Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту», — добавил он.

Про зарплаты

Минимальный размер оплаты труда к 2030 должен вырасти вдвое, пообещал Путин. Так, с 1 января будущего года МРОТ будет увеличен на 18,5%.

«Сейчас отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами. <…> С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию — сразу на 18,5%», — сказал президент.

По его словам, суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти пяти миллионов человек.

Про семьи

Путин выступил за сохранение пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя и при изменении дохода семьи.

«Мы расширяем меры социальной поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Многие из таких выплат зависят от того, работает человек или нет. Эти выплаты привязаны к доходу семьи, к доходу конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет», — объяснил президент.

РИА «Новости»

Затронул Путин и поддержку семей с детьми-инвалидами. Он поручил на законодательном уровне закрепить понятие «частичная занятость», чтобы такие семьи могли получить дополнительную поддержку.

Путин напомнил, что сейчас пособие по уходу за ребенком-инвалидом не выплачивают, если родитель трудоустроен. Люди в таких семьях не получают выплату, даже если устраиваются не на полный день, а находят подработку, пояснил президент. По мнению главы государства, необходимо снять эти ограничения.

А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы. Владимир Путин президент РФ

Про бизнес

Много глава государства говорил и о бизнесе. Он пообещал объявить амнистию для компаний по вынужденным валютным нарушениям, допущенным во время моратория.

«Сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно: предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», — отметил Путин.

Проверки компаний

Также российский лидер предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве на проверки бизнеса только для профильных ведомств. Речь идет о проверках, которые не прекратились из-за надзорных каникул после начала СВО. Кроме этого, президент призвал вовсе не проверять бизнес, который не вредит людям.

Пресс-служба Кремля

Поддержка российских компаний

Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам. Однако подчеркнул, что для игроков, желающих вернуться, Россия не закрывает двери, но «особенности их поведения учтут».

Технологии в экономике

Россия — один из лидеров формата цифрового государства, подчеркнул Путин. Для эффективного развития необходимо автоматизировать целые отрасли, а не отдельные процессы.

Нужно охватывать все больше и больше отраслей и институтов, формируя техноэкономику будущего — экономику с институтами, работающими на качественно новой технологической основе. Владимир Путин президент РФ

Про контрнаступление и Украину

У ВСУ нет успехов ни на одном направлении, заявил Путин. Украинская армия несет колоссальные потери. «Больше даже, чем один к 10 по сравнению с российской армией», уточнил президент. На сегодняшний день, Украина потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

Повторяю, самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имел, как докладывают военные. Владимир Путин президент РФ

Задачу денацификации Украины Путин назвал одной из ключевых для нашей страны. Бандера и его подручные — сегодня герои Украины. Россия, как наиболее пострадавшая сторона в борьбе с нацизмом, обязана с этим бороться, уверен президент.

Пресс-служба Кремля

Пожелание россиянам

В конце своего выступления Владимир Путин заявил, что главная цель российской экономики — благополучие граждан.

«Сегодня у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка. Трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — это стимул для всех нас, стимул наращивать темпы и качество преобразований, добиваться большего в повышении качества жизни, благосостояния и благополучия наших граждан», — заключил Путин.

Он также пожелал всем быть «здоровыми и богатыми».