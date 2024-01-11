Деньги 11 января 2024, 14:52 Минфин вернется к продаже валюты по бюджетному правилу Минфин возобновит продажу валюты по бюджетному правилу с 15 января Unsplash

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Минфин передаст на продажу валюты 69,1 миллиарда рублей. Средства направят в период с 15 января по 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей», — уточнили в министерстве.

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Решение о передаче средств приняли после подсчетов нефтегазовых доходов бюджета за декабрь, которые оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза. Это произошло после корректировки налогового законодательства по акцизу на нефтяное сырье, которое отправляли на переработку.

В январе Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 130,8 миллиарда рублей. Как пояснил РБК, каждый день ведомство будет продавать валюту и золото на 4,1 миллиарда рублей. Центробанк начнет зеркалировать операции и дополнительно торговать валютой еще на 12,6 миллиарда рублей. Поэтому ежедневный объем за первый месяц года составит 16,7 миллиарда.