Деньги 09 января 2024, 15:43 Доллар опустился ниже 90 рублей Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рубль укрепился относительно доллара. Американская валюта впервые в новом году опустилась ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» на 13:45 московскому времени упал до 89,85 рубля — на 1,3 рубля. Таким образом, американская валюта обновила минимум с 29 декабря.

Реклама

Евро также расчетами «завтра» упал на 1,63 рубля — до 98,38. Также позиции потерял и юань. Он опустился на 19 копеек — до 12,52 рубля.

На фоне падения доллара индекс РТС (RTSI) установил максимум с декабря 2023 года. Согласно информации РБК, он составил 1101,69 пункта. По данным на 13:27 во вторник, 9 января, РТС возрос на 1,1%.

Как сообщило агентство Bloomberg, ушедший год стал худшим со времен пандемии для американской валюты. Доллар претерпевал падения из-за прогнозов о смягчении денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы Соединенных Штатов.