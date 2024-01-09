Деньги 09 января 2024, 22:07 Налог на вклады для физических лиц в 2024 году. Как рассчитать сумму и когда платить Экономист Беляев объяснил, как рассчитать ставку НДФЛ на доход по вкладам РИА «Новости»

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Налоги на доходы по вкладам ввели в России еще в 2021 году, но впервые россияне заплатят их только в 2024 году. Как рассчитать сумму, когда и как нужно перечислять средства, и кому можно не делать этого, разбирался «360».

Закон о налогах на вклады

Закон о налоге на процентные доходы по банковским вкладам начал действовать еще 1 января 2021 года. Предполагалось, что первые средства поступят в казну через год. Но в марте 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о временном освобождении россиян от уплаты НДФЛ с доходов по вкладам. Документ действовал до 1 января 2023 года, поэтому налоги за 2021 и 2022 годы платить не пришлось.

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Таким образом, впервые НДФЛ заплатят те, кто открыли вклады в 2023 году и получили с него доход. Но облагается налогом не вся прибыль — в законе прописана сумма, с которой его не взымают. Благодаря этому многим вообще не придется перечислять деньги в казну, заявила в интервью РБК первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

Какой налог на вклады для физических лиц в 2024 году

До 2021 года платить налоги нужно было только в том случае, если ставка по вкладу на пять процентных пунктов превышала ключевую ставку ЦБ. С такой прибыли с резидентов взымали 35%, а с нерезидентов — 30%. Налоговыми резидентами считаются те, кто платит деньги в казну государства. В России этот статус дают людям, которые проводят в стране 183 дня в год.

С 2021 года ставку НДФЛ сделали одинаковой для всех. Она составляет 13% на доходы до пяти миллионов и 15% на прибыль выше этой суммы. Это же правило действует для всех, кто получил доход в 2023 и 2024 годах.

Налог на вклады в рублях: необлагаемая сумма

Для доходов в рублях действует необлагаемая сумма, НДФЛ нужно платить только с остатка за ее вычетом. Чтобы выяснить, сколько нужно отнять от общей суммы, следует умножить максимальную ключевую ставку ЦБ за год на миллион рублей. Этот показатель определяют по значениям в начале каждого месяца. Например, 2 марта ставка была 10%, а к концу месяца опустилась до 9% и осталась на этом уровне к 1 апреля. В этом случае необлагаемую сумму можно узнать, умножив миллион на 9%.

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Если Центробанк повышает ставку в течение года, то ставки по вкладам и необлагаемая сумма тоже растут. Эта схема работает по налоговым периодам. Например, за 2023 год максимальная ставка на начало месяца была в ноябре и октябре — 15%. Эту цифру и нужно учитывать в формуле расчета.

Налоговая ставка по валютным вкладам

Если вклад открыт в валюте, то необлагаемой суммы для него нет, а размер НДФЛ составит столько же, сколько и для рублевого. На доходы ниже пяти миллионов — 13%, а свыше — 15%. Сумму нужно переводить в рубли по курсу Банка России, который действовал на момент выплаты процентов.

Например, для годового вклада в 10 тысяч долларов со ставкой 0,7% доход составит 70 долларов. Если срок депозита закончился, а курс в это время составлял 71,8 рубля, то в пересчете с долларов доход составит 5026 рублей. С этой суммы не снимут налог, но ее прибавят к прибыли по другим вкладам. Некоторые зарабатывают на разнице курсов, но здесь НДФЛ не взымают, ведь меняется сумма вклада, а не доходов.

Налог на вклады для пенсионеров

Сейчас для пенсионеров действуют те же правила, что и для остальных вкладчиков. Но в 2021 году депутаты Госдумы предлагали освободить неработающих пожилых людей от этой обязанности. Единственное условие: прибыль по вкладам не должна превышать сумму прожиточного минимума, умноженную на 12. Но пока норму не приняли, и пенсионерам нужно платить, как и всем.

Большой годовой доход по вкладам отменяет пенсионные льготы. Но речь идет о случаях, года сумма превышает пять миллионов. Это не касается средств, которые находятся на счете пенсионера в банке, только процентной прибыли, рассказал «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Логика тут тоже есть: дедушка или бабушка получают достаточные деньги, а государство еще должно помогать на всякие лекарства и прочее вместо тех людей, которые живут на свою пенсию и не имеют никаких дополнительных доходов», — отметил он.

Беляев признался, что не слышал, чтобы по налогам на доходы по вкладам были какие-то льготы или чтобы от них кого-то освобождали. Такое практикуют с налогами на землю и имущество, добавил он.

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Как рассчитать налог на вклад в 2024 году

Чтобы определить, какую сумму придется заплатить, нужно учесть доходы со вкладов во всех банках, если их несколько, объяснил Беляев. Из общей суммы нужно вычесть 150 тысяч рублей — это доход с условного вклада в миллион рублей по максимальной ключевой ставке ЦБ за 2023 год.

Самая высокая ставка рефинансирования в этом году — 15%, это и будет 150 тысяч от миллиона рублей. Это так называемый налоговый вычет. Когда вы из общей суммы дохода вычли 150 тысяч, с оставшейся цифры нужно уплатить 13% налога. Михаил Беляев финансовый аналитик, кандидат экономических наук

Эксперт обратил внимание, что налог платят не с самих вкладов, а именно с доходов. По его словам, люди часто путаются и начинают паниковать по этому поводу. Если сумма доходов оказалась больше пяти миллионов, то после вычета 150 тысяч рублей нужно заплатить 15%, добавил Беляев.

Как и когда платить налог по вкладам

Налоги на доходы по вкладам платят за предыдущий год. Например, за 2023 год нужно будет внести деньги в казну до 1 декабря 2024 года, а за текущий — до 1 декабря 2025 года. Переводить деньги придется самостоятельно, а вот подавать декларацию в Федеральную налоговую службу не нужно: банки сделают это сами. Если доходы превысят необлагаемую сумму, то ФНС отправит человеку уведомление.

Когда и кому можно не платить налог

Если общий доход по вкладам составляет меньше 150 тысяч рублей в год, то платить ничего не нужно. Налоговый вычет полностью покрывает эту сумму, подчеркнул собеседник «360». НДФЛ не нужно платить и владельцам эскроу-счетов, которые открывают для безопасных сделок. Эта необходимость пропадает и для людей, которые получают не больше 1% годовых по вкладам.